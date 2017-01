'The Founder': hoe Michael Keaton McDonald's nog groter maakt

'Ik ben geen hebzuchtige sadist, maar het is heerlijk om er één te spelen'

Wie naar ‘The Founder’ gaat kijken, krijgt een verhaal te zien dat zin zal doen krijgen in een Royal Crispy Bacon, maar het is ook een relaas vol wrangheid en verbrijzelde dromen. Geen happy meal dus, maar een donker drama in een sausje van venijn. En met een heerlijk knapperige Keaton.

Michael Keaton «Het is een mirakel dat dat verhaal nog niet eerder is verfilmd, want het is een gouden vertrekpunt voor een film: wie heeft die hamburgerketen, die bekend is van Miami tot Istanbul, eigenlijk bedacht? Zelf had ik er nog nooit bij stilgestaan dat iemand ooit die restaurants uit de grond heeft gestampt: ik dacht dat ze er altijd waren geweest, een beetje zoals de maan, de sterren en de files in Los Angeles (lacht). Toen ik me begon te verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van McDonald’s, nam mijn verbazing alleen maar toe: de restaurants bleken niet succesvol te zijn gemaakt door de gebroeders McDonald, maar door ene Ray Croc. Húh?!

»Het was eerst de bedoeling om het verhaal te vertellen vanuit het perspectief van Dick en Mac McDonald, wat natuurlijk logisch was: zij waren de stichters van het allereerste McDonald’s-restaurant, in San Bernardino. Hun genie school erin dat ze het bandwerk, uitgevonden en met gigantisch veel succes toegepast door Henry Ford in de auto-industrie, naar de voedingsindustrie hebben overgeplant. Het ging er in hun keuken even snel en efficiënt aan toe als in een fabriek: iemand stond het vlees te bakken, een andere hield zich bezig met de augurken, een derde kneep er ketchup bij, en de laatste in de rij stak de hamburger in een zakje. Die manier van werken in een keuken mocht je toen wel revolutionair noemen. Maar het is dus Ray Croc, een mislukte handelsreiziger die onder de indruk was geraakt van de werkwijze van de broers, die het merk McDonald’s wereldberoemd heeft gemaakt.

»Pas op, de broers hadden wel degelijk plannen om van hun restaurant een franchise te maken; ze zagen het groot. Maar Ray zag het gigántisch groot. Als het aan de broers had gelegen, dan zou McDonald’s wellicht een regionale speler zijn geworden. Ray heeft de keten tot een wereldmacht uitgebouwd.

»Robert Siegel, onze scenarist, besloot dus om de focus te verleggen naar Ray – wat ik uiteraard een voortreffelijk idee vond (lacht). Niet alleen omdat Ray de drijvende kracht was achter McDonald’s, maar ook omdat hij donkere karaktertrekken had. Dat maakte het verhaal interessanter. Zelf ben ik geen hebzuchtige sadist, maar ik vind het wel heerlijk om er één te vertolken (lacht).»

HUMO ‘The Founder’ laat zien dat het waarmaken van de Amerikaanse droom gepaard gaat met hypocrisie, leugenachtigheid en lage streken.

Keaton «Absoluut. We hadden Ray kunnen afschilderen als een kleine handelsreiziger die het helemaal maakt, zodat je applaudisserend de zaal verlaat. (Geeuwt) Saai! Of we hadden hem kunnen neerzetten als een kapitalistische haai: nog saaier! ‘The Founder’ is genuanceerder: je weet nooit goed wie hij is, en je krijgt maar heel moeilijk vat op hem. In het begin voel je sympathie voor Ray, de harde werker, maar gaandeweg zie je een donker kantje in hem verschijnen. In één van mijn favoriete scènes vraagt iemand hem: ‘Zeg eens, in welk jaar ben je eigenlijk met je restaurants begonnen?’ Er valt een korte stilte, en in een flits van een seconde zie je Ray denken: ‘Ga ik de waarheid vertellen of ga ik liegen?’ Wat hij zou moeten antwoorden is: ‘O, maar het zijn twee broers uit San Bernardino die met de restaurants zijn begonnen.’ Maar hij zegt: ‘In 1954.’ Dát is het moment waarop de laaghartige wolf in hem de bovenhand krijgt. Dat ene leugentje maakt het hem gemakkelijker om de volgende keer opnieuw te liegen – en opnieuw, en opnieuw.»