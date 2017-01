Amigo’s

VTM – 23 januari – 628.769 kijkers

Vijf ex-gedetineerden die al in de gevangenis besloten hadden hun leven in elkaars gezelschap te beteren, zetten na hun vrijlating gezamenlijk een restaurant op in een voormalige hoerenkast. De eigenaar van dat pand is een gangsterbaas die bij Rik, de natuurlijke leider van de voormalige gevangenen, in het krijt staat. Wegens een moorddadig accident de parcours tijdens een overval heeft Rik, die de vluchtauto bestuurde, lang moeten brommen. In ieder geval lang genoeg om zich in gevangenschap zodanig in de kookkunde te bekwamen, dat hij op vrije voeten voor chef durft te spelen: ‘Farid le Fou heeft zich zelfs laten overplaatsen voor mijn risotto,’ klonk het. Kun je nagaan. Er wordt op niveau gegeten in de nor. Tessa, de dochter van Rik, heeft wegens zijn criminele verleden heel lang met haar vader in onmin geleefd, maar nu meldt ze zich als sommelière in het nieuwe restaurant aan. Tot voor kort werkte ze in een ander restaurant, waar ze, tussen het ontkurken, walsen en oordeelkundig ruiken door, buitenechtelijk met de getrouwde chef wipte. Die vent, toevallig een eikel, pikt het niet dat ze zijn restaurant en zijn invloedssfeer verlaat, en zint dan ook op wraak. Ondertussen heeft de gangsterbaas nog een rekening te vereffenen met de vroegere huurders van het pand: een boevenbende die hem een smak geld verschuldigd is. In de tweede aflevering werd alvast iemand geliquideerd en ’s nachts in een auto aan een donkere waterweg toevertrouwd. ‘Hoe geraken we nu thuis?’ vroegen die gangsters zich af, terwijl de auto aan het zinken was. Dit kluwen van moeilijkheden houdt ‘Amigo’s’ gaande, een serie die misschien ook wel meelift op de overdreven belangstelling voor het restaurantwezen die de laatste jaren door toedoen van de televisie is ontstaan.

Na twee afleveringen vind ik dat veel dialogen in ‘Amigo’s’ zodanig uitdrukkelijk zijn dat een tamelijk goede verstaander er zich vast door overvoerd voelt. Deze serie speelt zich zo nu en dan af in het grensland tussen komedie en tragedie, wat erg bijdetijds is, maar evengoed doet ze me soms aan belegen en al te expliciet Gents volkstoneel denken. Commerciële televisie laat niets aan het toeval over: best mogelijk dat onderzoek heeft uitgewezen dat er meer vraag is naar zulk vermaak dan naar de laatste snufjes van Netflix, aanbevolen door comakijkers.