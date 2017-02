'‘Geef me toch de vakken die me écht interesseren,’ dacht ik'

Ja, er komt een BV bij kijken – in de eerste aflevering is dat Danira Boukhriss Terkessidis – die een gastles geeft aan een zootje 16-jarigen. Maar dat is slechts het glijmiddel: ‘De klas’ gaat over de jeugd zelf, en over hoe die zich, hervormd onderwijs of niet, toch uit de slag weet te trekken in een veranderende wereld.

HUMO Ben je leerkrachten nu meer gaan waarderen?

Danira Boukhriss «Nee, om de simpele reden dat ik dat al heel erg deed: een goede vriendin van me staat in het onderwijs. Ik vind lesgeven al langer één van de meest onderschatte beroepen. Zelf zou ik het niet kunnen: telkens die energie weten te vinden om alweer hetzelfde verhaal te brengen, en om met al die verschillende karakters om te gaan. Het vraagt een geduld dat ik niet kan opbrengen. En in die éne les die ik gegeven heb voor ‘De klas’ is al een viertal dagen voorbereiding gekropen (lacht).»

HUMO Welke studierichting heb jij gevolgd?

Boukhriss «Latijn-moderne talen, op het atheneum van Vilvoorde. En ik heb de hele rit uitgezeten. Ik gruwde van wiskunde, dus waren de keuzes al snel beperkt. Het was meer een proces van eliminatie dan iets anders (lacht).»