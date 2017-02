'Er zullen genoeg twists and turns zijn'

De wederopstanding van het iconische Woestijnvis-programma vorig jaar was op alle vlakken een succes: lovende recensies, kijkcijfers die wekelijks tegen het miljoen aanschurkten en een saboteur die het nadien tot BV én Slimste Mens schopte. Ook de opvolger vaart alvast uit onder een gunstige wind.

Gilles De Coster «Een paar weken geleden hebben we een korte trailer van het nieuwe seizoen online gegooid, en die is ondertussen al meer dan een half miljoen keer bekeken. Mensen hebben dus duidelijk zin in de nieuwe reeks.»

HUMO En dan te denken dat je hier vorig jaar nog liet optekenen dat ‘je zou emigreren als de reboot van ‘De mol’ maar 250.000 kijkers zou lokken’.

De Coster «Terwijl het er na de eerste aflevering 950.000 waren! Tja, dat was koffiedik kijken toen, hè. We wisten echt niet of het nog zou werken, zo’n programma dat meer dan tien jaar niet meer was uitgezonden. Al wat we konden doen, was het origineel zo goed mogelijk benaderen – iets waar we wel in geslaagd zijn, denk ik: de nieuwe reeks lag heel dicht bij de oude (lachje). Nu ja, met een iets minder goede presentator misschien.

»Dit jaar willen we minstens even goed doen, qua kijkcijfers, maar vooral qua kwaliteit. We laten echt niets aan het toeval over: vandaag alleen al hebben we de eerste aflevering zo’n zeven keer doorgeploegd, om er zeker van te zijn dat er geen foutjes in zitten.»

HUMO Het succes van de vorige reeks moet jullie toch wat vertrouwen schenken?

De Coster «Dat dacht ik ook, maar de druk om aan de hoge verwachtingen te voldoen ligt toch weer behoorlijk hoog. Al heb ik het gevoel dat deze reeks minstens zo goed wordt als de vorige. »