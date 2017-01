'Veel blanke muzikanten staan op het podium met een air van: 'Ik ben hier niet, en we gaan ons zéker niet amuseren''

Steppe en Vander linden delen er niet enkel de liefde voor hun twee kinderen John (6) en Polly (2), maar ook een geloof in empathie – meer dan ooit welgekomen in een wereld die geregeerd wordt door Het Grote Geld en Het Oranje Gevaarte.

HUMO Zelf was je niet aanwezig op de uitreiking van de Ha!: je was nog maar net terug uit Cuba, waar je met Jeroen Meus een aflevering voor ‘Goed volk’ gedraaid hebt.

KAT STEPPE «Toen Tom (Lenaerts, oprichter van Panenka, het productiehuis dat ‘Een kwestie van geluk’ ontwikkeld heeft, red.) me meteen na de bekendmaking belde, had ik m’n pyjama al aan: ik stond op het punt te gaan slapen. Voor alle duidelijkheid: ik was van plan te komen, maar mijn terugvlucht had zoveel vertraging opgelopen dat we pas ’s avonds waren geland. Ik had de dagen ervoor zo weinig geslapen, dat Frank zei: ‘Blijf thuis, anders ga je omvallen.’ En: ‘Je zult toch niet winnen.’ (lacht)»

FRANK VANDER LINDEN «We wisten niet dat de winnaars niet op voorhand op de hoogte gebracht werden.»

HUMO We weten de spanning erin te houden.

Steppe «Wat ik ook wel toffer vind: het was een complete verrassing.»

Vander linden «Ik vind het eigenlijk wel cool dat ze er niet was: mijn vrouw is de Bob Dylan van de regisseurs! Gewoon je prijs niet in ontvangst gaan nemen (lacht).»

Steppe (verontschuldigend) «Ik sta er ook niet om bekend het bij twee pintjes te kunnen houden: het leek me beter de jetlag niet met een kater te combineren.»

HUMO Het is je vergeven. Waaraan heeft ‘Een kwestie van geluk’ volgens jou de Ha! te danken?

Steppe «Dat vind ik een moeilijke vraag, omdat ik me nog niet genoeg van het programma kan distantiëren. Momenteel kan ik enkel zeggen dat de hele Panenka-ploeg even maniakaal met het programma bezig was als ik: had ik nooit eerder meegemaakt. Het zorgt ervoor dat je heel ver kunt gaan in wat je probeert te maken. Ik wilde dat de kijkers iets vóélden, niet dat ze iets moesten dénken. Uit de reacties blijkt dat dit gelukt is, en daar ben ik blij om.»