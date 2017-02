'De liefde is totaal niet te vertrouwen'

Alice, het hoofdpersonage in ‘Le passé devant nous’, is een luxeprostituee die routineus van klant naar klant zwerft en hen als toegift vertelt: ‘Je bent anders. Niet zoals de anderen. Ik denk vaak aan je.’ Daarmee verraadt ze dat ze wel weet dat dát is wat een mens wil: iets voor iemand betekenen. Zelf neemt ze dat risico niet: ze leidt een zo emotieloos mogelijk leven. Het lijkt de enige manier om zich staande te kunnen houden.

HUMO Nathalie Teirlinck had niet verwacht dat je zou reageren toen ze jou haar script stuurde. Maar na drie dagen mailde je al dat je haar wou zien. Je vond veel van jezelf terug in het scenario, zei ze.

Evelyne Brochu «Ja. Dat je meestal alleen maar méér pijn veroorzaakt als je die uit de weg probeert te gaan, bijvoorbeeld. Of dat je iemand juist wel verliest als je krampachtig probeert hem niet te verliezen: dat heb ik zelf al ervaren. Net als veel mensen, op de één of andere manier. Alice heeft haar moeder verloren, ze is nu haar vader (schitterende rol van Johan Leysen, red.) aan alzheimer aan het verliezen en ze heeft zijn liefde ook nooit echt kunnen winnen, want ergens in de film zegt hij: ‘Ik zal nooit zoveel van iemand kunnen houden als van mijn vrouw.’ Dat betekent dus: ook niet van haar.

»Alice vertrouwt de liefde totaal niet. Liefde betekent voor haar: verliezen. Zij beschermt zich tegen die mogelijke pijn door zich aan niets of niemand meer te hechten. Ze overleeft door haar emoties uit te schakelen en verbergt zich in een cocon van oppervlakkige contacten. Zolang ze een masker kan opzetten en niemand haar pantser probeert te kraken, denkt ze dat ze haar obsessieve controle kan behouden. Maar eigenlijk is ze zichzelf al lang kwijtgeraakt.»