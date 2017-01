'Wie in de eeuwige liefde gelooft, is achterlijk'

HUMO Hoe werden de vrijgezelle senioren tot een deelname aan ‘Hotel Römantiek’ verleid?

Frances Lefebure «Het is niet gemakkelijk om deelnemers te vinden voor een programma dat nooit eerder gemaakt werd. Woestijnvis-redacteurs zijn naar heel veel seniorenactiviteiten geweest, bingonamiddagen en aanverwanten, om zo sympathiek en duidelijk mogelijk uit te leggen wat het plan was. Géén uitlachtelevisie, wel een integere poging om het te hebben over hoe het is om als 60-plusser single te zijn. ‘Hotel Römantiek’ wordt hier en daar omschreven als ‘Temptation Island’-voor-senioren: onzin.»

HUMO Waarom zetten jullie dan in elke aflevering een man en vrouw op een zwaanvormige boot, op weg naar een romantisch berghuisje-voor-twee?

Lefebure «Dat is het format. Maar nadat een koppel samen de nacht had doorgebracht, zeiden wij niet: ‘Hebben jullie vannacht gevogeld? Nee? Damn, ’t is mislukt.’ Als ze ons vertelden dat ze een toffe avond hadden beleefd, maar dat het daarbij zou blijven, vonden wij dat ook al top.»

HUMO Heb je ook na je uren veel contact met oudere mensen?

Lefebure «Nee. Mijn grootouders zijn al lang gestorven. Drie van hen in een tijdspanne van één jaar, toen ik 12 was. En met welke senioren heb je in je jeugd verder nog contact, als je geen vrijwilligerswerk doet in een bejaardentehuis?