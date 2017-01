'Zelden heeft zoveel rotzooi zoveel moois opgeleverd'

1. Fleetwood Mac ‘Rumours’ (1977)

Fleetwood Mac had al een leven als speerpunt van de British Blues Invasion achter de rug toen gitarist en frontman Peter Green het voor bekeken hield en er met het koppel Stevie Nicks en Lindsey Buckingham een Californisch sausje aan de groep werd toegevoegd. ‘Rumours’, de tweede plaat met Buckingham-Nicks aan boord, werd een absolute klassieker. In de veertig jaar sinds de release ging ze meer dan 40 miljoen keer over de toonbank. De opnames verliepen minder vlot en de amoureuze intriges belandden tot diep in de groeven van de plaat. Christine en John McVie, leden van het eerste uur, gingen na zes jaar huwelijk uit elkaar (ze weigerden nog met elkaar te praten, maar bleven wel samen in de groep). Tussen Nicks en Buckingham was het ook hommeles, en drummer Mick Fleetwood – die gewoon getrouwd was, zij het ook al niet zo gelukkig – maakte van de gelegenheid gebruik om met Nicks tussen de lakens te duiken. Zelden heeft zoveel rotzooi zoveel moois opgeleverd.

2. Bob Dylan ‘Blood On the Tracks’ (1975)

Tot 1975 was het hartzeer dat Dylan in zijn songs liet sluipen, meestal dat van de tegenpartij (zie onder andere ‘Don’t Think Twice, It’s All Right’), maar in 1975 liep zijn huwelijk met Sara Noznisky na bijna tien jaar op de klippen, en maakte Bob ‘Blood on the Tracks’, een plaat vol desolaat verdriet en bittere eenzaamheid. En dit keer stond Bob on the receiving end. Dylan heeft altijd ontkend dat ‘Blood on the Tracks’ over zijn echtscheiding gaat, en beweerde dat de songs geïnspireerd waren door de kortverhalen van Anton Tsjechov. Hij liet zich ook ooit ontvallen dat hij het gek vindt dat zoveel mensen bereid zijn om voor hun plezier naar zoveel ellende te luisteren. Wij vinden het dan weer gek dat hij denkt dat wij dat van Tsjechov geloven.

3. Abba ‘The Visitors’ (1981)

Als het aantal breuken dat eraan voorafgaat of ermee gepaard gaat, recht evenredig is aan de muzikale kwaliteit van een plaat, dan steekt ‘The Visitors’ er met kop en schouders boven uit. Drie stuks tellen we: Benny Anderson en Anni-Frid Lyngstad waren na vele jaren huwelijk uit elkaar, Björn Ulvaeus en Agnetha Fältskog volgden gezwind hun voorbeeld, en ook met Abba zelf was het na ‘The Visitors’ definitief gedaan. En definitief betekende in dit geval wat het in de popmuziek zelden of nooit betekent: voor altijd. Abba kwam nooit terug samen. ‘The Visitors’ zou weleens de beste, meest hartverscheurende, meest catchy en pijnlijkste afscheidsplaat ooit kunnen zijn. Om mee te fluiten met de tranen in de ogen.

4. Frank Sinatra ‘In the Wee Small Hours’ (1955)

‘In the Wee Small Hours’ van Frank Sinatra is wellicht de eerste conceptplaat uit de muziekgeschiedenis, en het is er eentje waarop Ol’ Blue Eyes met zijn stem de scherven van zijn hart probeert te lijmen. In 1955 leidde zijn op instorten staande huwelijk met actrice Ava Gardner hem tot zelfmoord (mislukt), in de KHJ Studios in Los Angeles probeerde hij tussen de vele zenuwinzinkingen door een plaat te maken die persoonlijke verlossing moest brengen en tegelijkertijd zijn zwalpende carrière nieuw leven moest inblazen (gelukt). Aan de eenlettergrepige melodie – ‘No, no, no / No-no-no / No-no-no-no!’ – van ‘Mood Indigo’ hebben wij doorgaans genoeg om van Franks pijn de onze te maken.