'Het loont om af en toe met een journalist te praten'

Sampha «Het heeft lang geduurd voor ik mezelf zag als een zanger. Begrijp me niet verkeerd: ik heb mijn stem altijd al gebruikt, maar ik zag ze eerder als een onderdeel van wat ik deed, net zoals mijn melodieën of mijn productiewerk. Maar toen ging iedereen plots de klemtoon leggen op die stem, en voor ik er erg in had, was ik ‘de zanger Sampha’ (lachje). Ik heb me lange tijd veiliger gevoeld achter mijn MacBook dan achter de microfoon, maar tegelijk wilde ik ook snel een eigen album uitbrengen; ik wilde niet voor eeuwig die kerel blijven wiens naam alleen maar opduikt op andermans platen, met het woordje ‘featuring’ ernaast.»

HUMO Verwijst de titel ‘Process’ naar dat groeiproces?

Sampha «Niet echt. Eigenlijk ben ik me tijdens een interview plots bewust geworden van mijn creatieve proces. Terwijl ik over mijn nummers praatte, daagde het: ‘Hé, eigenlijk heb ik alle zware dingen waar ik de afgelopen jaren mee kampte in mijn muziek verwerkt.’ Ik ben onlangs echt geschrokken toen ik nog eens naar een oud nummer luisterde: moody as hell, man!»

HUMO Heb je het nu over je moeder, die stierf tijdens de opnames van ‘Process’?

Sampha (knikt) «Blijkbaar vond ik het erg belangrijk om dat van me af te schrijven. In de laatste maanden van haar leven woonde ik bij mijn moeder in, om voor haar te kunnen zorgen. Net toen ik klaar was met de plaat is ze overleden.»