'Als je nooit een piano aan stukken gehakt hebt met een bijl, heb je niet geleefd'

Voorlopig nog geen Sportpaleizen voor Harcourt, dus: volgende week komt hij zijn recentste cd voorstellen in de Botanique. ‘Furnaces’ werd geproducet door Flood – bekend van U2, Nick Cave en PJ Harvey.

HUMO Ik was net in Parijs bij de befaamde fotostudio Harcourt. Daarvoor was ik in hotel Harcourt. En vanochtend liep ik toevallig door Harcourt Street. Je komt vast uit zo’n familie die haar stamboom grondig heeft uitgepluisd.

Ed Harcourt «Heel wat Harcourts in Normandië zijn daar blijven hangen na de campagne van Willem de Veroveraar. Onze tak stamt af van Bernard de Deen, een Viking die omstreeks 800 naar Engeland is afgezakt om te plunderen, maar het hier blijkbaar gezellig genoeg vond om te blijven. Ik stam dus af van de Noormannen, wat mijn meer exuberante karaktertrekjes verklaart – hardcore by name, hardcore by nature (grinnikt).»

HUMO Maar je naamgenoot professor Ed Harcourt, die doceert over Nietzsche, is geen familie?

Harcourt «Bestaat die echt? Nee, maar mijn broer is wel professor. Toch één familielid dat een nuttig leven leidt.»