'Het heeft weinig gescheeld of Bowie had ook in de film gezeten'

Eén van de songs die de revue passeren, is ‘I Put a Spell on You’ van Screamin’ Jay Hawkins: geen wonder dat het noodlot nog voor de première uppercuts uitdeelde aan de cast van ‘Gutterdämmerung’. Jesse Hughes (in de film speelt hij de predikant) speelde met z’n Eagles Of Death Metal in de Parijse Bataclan toen een IS-commando er binnenviel, een maand later haalde de man met de zeis uit naar Lemmy Kilmister (de generaal), en anderhalve week daarna naar David Bowie, voormalig bloedbroeder van Iggy Pop (de engel).

BJÖRN TAGEMOSE «Het heeft weinig gescheeld of Bowie had ook in de film gezeten. Toen we de laatste scènes aan het afwerken waren, polste ik eens bij zijn agent John Giddings, die ook onze zaken behartigt. Hij dacht dat Bowie sowieso zou willen meedoen, maar hij kon ’m niet bereiken: ‘Dat wil maar één ding zeggen: dat hij aan iets werkt.’ Toen kwam het nieuws van zijn dood. Jammer wel: het was mooi geweest als we Iggy en Bowie nog eens op het scherm hadden kunnen verenigen.»