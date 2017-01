Grunberg en -dal: 'Liegen'

Wie gaat het opnemen tegen Le Pen in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen? Fillon? Een aartsconservatieve katholiek die homoseksualiteit veracht, maar zijn economische ideeën lijken op die van Thatcher. Aangezien Hollande heeft gedaan wat Amerikaans president Lyndon B. Johnson in 1968 in de VS deed – bekendmaken dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen, omdat het duidelijk was dat hij toch niet herkozen zou worden – zijn andere mogelijkheden denkbaar. Zondag waren er voorverkiezingen van de Parti Socialiste. Daar ging het tussen Valls en Hamon, oftewel tussen respectievelijk zeer gematigd links en iets linkser links. Valls beweerde dat met Hamon de PS onverkiesbaar zou zijn. Sinds 2016 weten wij zeker dat het electoraat niet terugschrikt voor minder gematigde presidentskandidaten. En liegen loont. Ergens las ik: ‘Eens breekt het moment van de waarheid aan en dan moet je liegen, liegen en nog eens liegen.’ Die zin is de kern van onze democratie geworden. (Arnon Grunberg)

