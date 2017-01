Eeuwig spits Jan Mulder: 'De magie van Roger Federer'

Ik zou ook graag zien dat hij in razernij geschoten ‘Fuck you!’ tegen zijn racket schreeuwt, het ding op de vloer aan splinters hakt, weer oppakt en over de knie doormidden breekt, zoals Wawrinka in de halve finale.

We doen het allemaal, het noorden verliezen. Zelfs Remco Campert, een heer ten minste zo beschaafd van gedrag als Roger Federer, deed ooit zijn burgerplicht. Voor de huisdeur zocht hij naar de sleutel, vond na langdurig graaien in de zakken niks (de sleutel was door de gescheurde voering van de mouw verdwenen, waarschijnlijk om de dichter te pesten), gooide de jas op de grond, liep in zijn afkeer van de hele situatie een paar meter weg, draaide zich om en schold toen een jas uit voor klootzak. Dat luchtte op: every inch-gentlemen kunnen bij tegenslag ook menselijke trekjes vertonen.

Na een half jaar sukkelen met leeftijd, blessure en een enorme duikeling op de wereldranglijst, speelde Roger Federer (35) toen niemand er nog in geloofde, ook hijzelf niet, op de Australian Open tennis van de allerhoogste orde.