De mailbox van Arnon Grunberg: 'Zware tijden voor activisten'

Beste Dyab Abou Jahjah,

Wat lijkt het lang geleden dat wij op een terras in Rotterdam zaten te lunchen. De zon scheen, we leken gelukkig. Ik had in de Volkskrant aangeboden dat de presentatie van je nieuwe boek in het huis van mijn moeder zou kunnen plaatsvinden. Tegenstanders van jou zouden ook welkom zijn, want je moet met iedereen praten. Je leek daar wat voor te voelen. Je boek was nog niet af. Je stond op het punt Zomergast te worden. Enkele auteurs van De Bezige Bij dreigden die uitgeverij te verlaten omdat de Bij jou uitgaf – zoekt men een excuus, dan vindt men er altijd één – en Trump was nog niet gekozen. Kortom, we leefden in een betrekkelijk onschuldige tijd.

De presentatie van je boek kwam naderbij. Uiteindelijk wilde je liever niet dat die presentatie plaatsvond in het huis van mijn moeder, want je boek ging niet over de oorlog. Ter geruststelling, het huis van mijn moeder gaat ook niet over de oorlog.