Heleen Debruyne: 'De drie bitterzoetste woorden'

‘Ze is zo mooi en klein en plooibaar. En waarschijnlijk ook lief,’ brul ik. Mijn vriend heeft iets met een balletdanseres. Dat mag, zo zijn we samen. Zijn andere liefjes zie ik goedmoedig glimlachend aan, soms geamuseerd, altijd blij om zijn plezier. Maar als ik aan de ballerina denk, doemt in detail voor mijn geestesoog op hoe haar smalle, lenige lichaampje zich rond zijn sterke middel plooit en hoe haar popperige snoetje lief naar hem kijkt, zoet zoals mijn grote gezicht nooit zal kunnen zijn. Haar beeld, het negatief van mijn eigen al dan niet ingebeelde tekortkomingen, steekt soms. Zij steekt ook: ze duldt me alleen maar omdat ik eerst was. Ze is een koddig, pluizig diertje, met lieve oogjes – maar ik wil roepen: ‘Pas op! Kijk niet te diep in dat fonkelende zwart.’ Ze zit met een geduldig zwiepende staart te wachten tot ik verdwijn. Hij moet wel met haar breken: hoewel ik nooit in ranglijsten denk, neemt zij geen genoegen met wat ze de tweede plaats vindt. Ik vergeet haar, hij verzwijgt haar.

We krijgen tijd en ruimte om een groot kluwen van oude en zichzelf steeds hernieuwende frustraties te spinnen. Het kluwen wordt een monster, vreet mijn geduld, mijn rede en mijn trots op. ‘Het is beter voor je,’ zeg ik, terwijl ik een grote zak zoek om een vergeten paar schoenen in te steken, ‘wie weet ben je binnenkort samen met een lief, klein vrouwtje. Denk je ook niet, dat je dan gelukkiger zult zijn?’ Er zijn tranen, een laatste stuiptrekking van liefde katapulteert de volle plastic zak door de lucht, het is voorbij. Ik krijg mijn appartement en een ander leven terug. Ook zonder elkaar zijn we treurig, vaak gelukkig en soms extatisch.

Nu hoor ik zeggen dat het diertje in het gat in zijn hart is gesprongen. Ik voel haar kwispelen. De gebruikelijke kleinmenselijke mechaniekjes gaan in mij aan het draaien. Ik herken ze, ik walg ervan, ik zet ze stop, maar ook het afremmen doet pijn. Voor je het weet, leef je in je eigen tragikomedie. Ik denk aan lijvige, oude ensembleromans, Jane Austen, Couperus, Dostojevski, waarin de vrouwen, verward door hun fladderende emoties, zo lang niet weten wat ze willen dat ze het – een man, altijd, uiteraard – onherroepelijk kwijtspelen. Voor sommigen komt het alsnog goed, na veel gedoe, door het toeval, plotse inkeer of de bemoeienis van goedbedoelende familieleden. Die verhalen vervelen me, roepen dat er lessen te trekken vallen. Ik wil niet onderwezen worden, over trots en overgave. Ik wil alleen maar af en toe aan de ballerina denken en ‘Zie je wel’ mompelen, in die volgorde de drie bitterzoetste woorden uit de Nederlandse taal.