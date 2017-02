Is Moussa Zemmouri een onschuldig slachtoffer van de antiterreur, is hij vorig jaar in Brussel ten onrechte veroordeeld en is Humo in zijn berichtgeving onzorgvuldig geweest? Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge wel: ‘Zemmouri behoort tot een heel kleine minderheid van Belgen die nog nooit werd gestraft of een boete diende te betalen.’ Hieronder zijn bijwijlen ontroerende recht van antwoord, én de repliek van Humo.