Chantal Pattyn en Heleen Debruyne in gesprek met Herman Brusselmans, een uitgelezen trio voor Saint Amour

'Jullie hebben me overtuigd: mijn volgende roman wordt een feministisch traktaat'

De aanleiding voor hun romantische afspraakje is Saint Amour, de jaarlijkse Valentijnstournee van Behoud de Begeerte. Brusselmans is de centrale figuur, en hij krijgt bij elke voorstelling een andere interviewer voor zich en een andere schrijver naast zich. Op 22 februari, in Leuven, zijn dat Chantal Pattyn, Klara-manager en presentator van ‘Pompidou’, en Heleen Debruyne, redacteur bij Klara. Brusselmans heeft ook net het vijfde deel van zijn Guggenheimer-franchise uit. Een gesprek in vier stappen.

1. Racisme: zwarte mannen

Chantal Pattyn «Ik zat ‘Guggenheimer koopt een neger’ in de trein naar Parijs te lezen, en een zwarte man kwam recht tegenover me zitten. Ik voelde me hoogst oncomfortabel: ik hoopte vurig dat hij geen Nederlands sprak.»

Herman Brusselmans «Ik heb me inderdaad afgevraagd of die titel me niet te veel heibel zou opleveren, maar voor mij is het eenvoudig: ‘Guggenheimer koopt een neger’ bekt prima, ‘Guggenheimer koopt een zwarte man’ of ‘Guggenheimer koopt een Afro-Amerikaanse medemens’ bekt níét. Het gebruik van het woord ‘neger’ zegt niets over mijn houding tegenover blank en zwart. Je moet naar de intentie kijken waarmee iemand iets zegt, en bij mij is die intentie zuiver: met ‘neger’ bedoel ik ‘zwarte man’, niet iets denigrerends. Ik vind niet dat ik van racisme verdacht mag worden omdat ik dat woord gebruik.»

Heleen Debruyne «We verdenken je ook helemaal niet van racisme, wel van te weinig rekening houden met de gevoeligheden van anderen. Het is hetzelfde principe als in de Zwarte Pietendiscussie: zelfs als je er niets kwaads mee bedoelt, kun je er toch rekening mee houden als het voor een groep mensen gevoelig ligt?»

Brusselmans «Wat mij betreft mag Zwarte Piet geel, groen of lichtbeige zijn, allemaal prima. Maar bespaar mij alsjeblieft die futiele discussies: het is kloppen op veel te kleine nageltjes. Kijk, ik wil gerust mijn stem roeren in ernstige debatten over ernstige onderwerpen zoals racisme. Maar kunnen we af en toe ook een beetje relativeren, en mij bijvoorbeeld het woord ‘neger’ laten gebruiken in een boektitel? Eigenlijk zou je dat net emanciperend kunnen noemen: ik gebruik het woord zonder dat ik er ook maar iets racistisch mee bedoel, en dus bevrijd ik het net van z’n agressieve, denigrerende lading.