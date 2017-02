De waarheid over de burn-outepidemie: 'Van hard werken word je niet ziek'

'Ik ken mensen die iedere ochtend overgeven vooraleer ze naar het werk vertrekken'

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen deed er vorig jaar nog een schepje bovenop: één op de tien werknemers zou op de rand van een burn-out balanceren. Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) broedt op een wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk, onder meer om de burn-outplaag in te dijken. In afwachting daarvan kunt u alvast aan de slag met ‘Stop burn-out’, het zelfhulpboek van pedagoog Luk Dewulf, een absolute pionier binnen het snel groeiende leger van professionele burn-outbestrijders.

HUMO Om met een provocatie te beginnen: volgens de bekende ondernemer Roland Duchâtelet zijn de meeste burn-outs fake. Professionele lijntrekkerij, met medeplichtigheid van artsen die aan de lopende band ziektebriefjes schrijven. Uw reactie graag?

Luk Dewulf «Een beledigende uitspraak uit onverwachte hoek. Ik vind Duchâtelets ideeën over een basisinkomen interessant, maar over burn-out verkoopt hij prietpraat. Het zijn uitgerekend gedreven, gemotiveerde werknemers die het vaakst door burn-out worden getroffen. Natuurlijk zijn er gevallen van misbruik, maar die krijg je ook bij een griepepidemie. Zijn sneer naar artsen is al even gratuit, een belediging voor de professionaliteit waarmee de overgrote meerderheid van medische zorgdragers haar werk doet.»

HUMO Toch wordt het etiket burn-out tegenwoordig snel gekleefd. Twee keer kort na elkaar geeuwen tijdens een meeting en bij de omgeving gaat de alarmbel af. Kunt u als expert een sluitende definitie geven?

Dewulf «Een burn-out is een energiestoornis die op of rond het werk ontstaat. Ik onderscheid twee types. Het eerste krijg je door langdurig over je grenzen te gaan. Slachtoffers zijn doorgaans perfectionisten met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ze nemen te veel hooi op hun vork en verliezen gaandeweg de controle: zelfs als ze van zes uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds werken, krijgen ze hun zaakjes niet meer rond. Perfectionisten zijnde, stapelen de frustraties en de stress zich op. Ze negeren de signalen van hun lichaam, tot dat lichaam als het ware aan de noodrem trekt en er een crash volgt. Het tweede type, de relationele burn-out, komt nog net iets vaker voor.»

HUMO Relationeel zoals in een huwelijk?

Dewulf «Nee, een burn-out is altijd werkgerelateerd. Ook hier gaat het om zeer gemotiveerde en bekwame werknemers, die in een vechtdynamiek verzeild raken. Ineens, meestal totaal onverwacht, staat er een collega op die hun succes lijkt te belemmeren. Ze krijgen bijvoorbeeld een nieuwe directeur met wie het niet klikt, ze grijpen naast een promotie of het budget voor dat grote project waarmee ze al zo lang bezig waren wordt geschrapt, of ze incasseren sneren die ze als onrechtvaardig ervaren. Dan begint de escalatie: ze voelen zich gekrenkt en gaan verhaal halen bij die ‘sta in de weg’-collega. Als die even scherp reageert, zit het spel op de wagen. Thuis beginnen ze te piekeren, en op den duur kunnen ze aan niks anders meer denken dan aan de toestand op het werk. Kijken ze thuis naar een film? Een avondje stappen met de vrienden? Een citytrip naar Rome? Die ene persoon aan wie ze vooral níét willen denken, kijkt en stapt overal met hen mee. Het wordt een obsessie.»

HUMO Wat zijn de symptomen?

Dewulf «Alle energie is weg: het is niet zomaar dat ik het beeld van de lege batterij gebruik. Maar het gaat verder, ik hoor als coach vaak over fysieke klachten. Mensen die iedere ochtend overgeven vooraleer ze naar het werk vertrekken: dat komt voor. Anderen gaan overmatig zweten of krijgen hartkloppingen.»