Won Lance Armstrong dankzij een motortje in zijn fiets? Johan Bruyneel en Istvan Varjas, uitvinder van het motortje, reageren

'De controles van de UCI op mechanische doping stellen niks voor. Ze doen het enkel voor de show'

Greg LeMond getuigde in de uitzending over de aanwezigheid van mechanische doping in het profpeloton. Er werd ook naar Team Sky gewezen: het achterwiel van de fietsen waarmee ze de ploegentijdrit in de Tour van 2015 reden, woog 800 gram meer dan dat van de concurrentie – het gewicht van een motortje, dat in de naaf verborgen kan zitten. Een voormalige directeur van het Franse dopingagentschap beweerde dat twaalf renners motortjes gebruikt zouden hebben in de Tour van 2015. En er was de Hongaarse ingenieur Istvan Varjas, die het motortje in 1998 had ontworpen en voor een bedrag van 2 miljoen dollar had verkocht. Een exclusieve deal: hij mocht zijn uitvinding gedurende tien jaar aan niemand anders aanbieden, en hij mocht er ook niet over praten. Wie de koper was, wist hij naar eigen zeggen niet, maar vooraf werd er geopperd dat het om Lance Armstrong ging. Johan Bruyneel reageert vanuit zijn woonplaats Madrid.

Johan Bruyneel «‘60 Minutes’ wilde zowel Lance Armstrong als Team Sky van het gebruik van mechanische doping beschuldigen. Maar de argumenten waren belachelijk: Istvan Varjas zei helemaal niks. Hij zoekt enkel publiciteit, ik vraag me af hoe betrouwbaar hij is. Het was opgezet spel van Greg LeMond en zijn vrouw Kathy: zij hebben alles proberen te manipuleren om Lance opnieuw verdacht te maken. Maar ze hebben gefaald. Je moet ook eens goed luisteren: ze zeggen dat het de Franse krant Le Monde is die had geschreven dat wij met US Postal de uitvinding van Varjas hadden gekocht.»

HUMO Waarom bleven ze op de vlakte?

Bruyneel «Wij waren vooraf getipt, en ze hebben ingebonden na een brief van Armstrongs advocaten. In eerste instantie zou het programma veel agressiever geweest zijn. Maar om hun oorspronkelijke beweringen toch nog kracht bij te zetten, hebben ze Varjas gevraagd om een motortje te installeren in een fiets van het type waarmee Lance in 1999 de Tour heeft gewonnen. Belachelijk, want ze gebruikten technologie van 2016. Batterijen uit 1999 krijg je niet weggewerkt in een fietsframe: die zijn veel te groot. Dat heb ik van mensen die er iets van kennen. Ik weet niet wat er met LeMond scheelt: het is toch niet meer normaal als je zo geobsedeerd bent door Armstrong?»

'Greg LeMond vertrouwt geen enkele overwinning meer, behalve die van hemzelf'

HUMO Hoe verklaar je die obsessie?

Bruyneel «Volgens LeMond is het de schuld van Armstrong dat het Trek-team destijds het contract met zijn fietsenmerk heeft opgezegd – dat is nog steeds de voornaamste reden. LeMond had kritiek op Lance geuit bij diens tweede Touroverwinning, en Trek besloot niet meer met hem samen te werken. Trek is business, hè: ze zitten in de koers om fietsen te verkopen. Maar Lance heeft nooit inspraak gehad in hun commerciële beslissingen.