'We moeten nog zeker vijftien jaar rekening houden met aanslagen'

Bronnen als familie en kennissen, politieverhoren en telefoontaps laat David Thomson (36) voor wat ze zijn. Hij gaat zelf spreken met de strijders van Allah die hij opvoert. Bijvoorbeeld bij hun ouders thuis, waar ze met een enkelband op de bank zitten. De basis van zijn netwerk legde Thomson zes jaar geleden in Tunesië, waar hij de Arabische Lente versloeg. Daar ontmoette hij aanhangers van Ansar al-Sharia, de beweging die later het grootste contingent buitenlandse strijders aan Islamitische Staat zou leveren: zeker zesduizend Tunesiërs vertrokken naar het kalifaat.

‘Van het één kwam het ander,’ vertelt hij in de kantine van zijn werkgever Radio France Internationale (RFI). ‘Ik maakte een film over Ansar en bracht daar op Twitter verslag van uit. Veel radicale moslims uit België en Frankrijk begonnen me te volgen en ik heb contact met hen gehouden. Een aantal van hen sneuvelden in Syrië, anderen keerden terug naar Frankrijk en wilden me wel te woord staan.’

In 2014 publiceerde Thomson, die na bedreigingen permanent wordt bewaakt, ‘Les Français jihadistes’. Het vervolg, ‘Les revenants’ (‘De terugkeerders’), verscheen eind vorig jaar en is opnieuw een bestseller.

HUMO Na uw eerste boek waarschuwde u op tv dat Fransen aanslagen op Franse bodem wilden plegen, maar u werd uitgelachen.

David Thomson «Men verkeerde in de ontkenningsfase. Vóór de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo op 7 januari 2015 werd de oorlog in Syrië voorgesteld als een soort Spaanse burgeroorlog, waarin jonge idealisten het opnamen tegen een gemeenschappelijke vijand, in dit geval president Bashar al-Assad. Dat die jongens ook in Frankrijk zouden toeslaan, geloofde vrijwel niemand. Ook al hadden ze het nadrukkelijk tegen mij gezegd.