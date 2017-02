'Wie rijk wil worden met een nieuwe drug, maakt best iets wat op xtc lijkt'

Bart (niet zijn echte naam, red.) is 37 jaar en werkt in de bouwsector. Niets aan hem verraadt dat hij twintig jaar lang zo goed als wekelijks xtc slikte.

Bart «Ik was 13 toen ik voor het eerst in de Boccaccio (voormalige discotheek in Destelbergen, red.) kwam. Mijn moeder was een jonge, gescheiden vrouw die graag uitging. En als ze geen oppas kon regelen, nam ze mij gewoon mee.

»Ik was erg onder de indruk van al die uitzinnig dansende mensen. Het was het einde van de newbeatperiode – de muziek kende ik van mama’s cassettes, maar ze daar horen was echt… wauw. Ik had meteen de partymicrobe te pakken.

»Mijn moeder nam af en toe een pilletje met haar vriendinnen, en dat wou ik ook eens proberen. Drugs waren geen taboe thuis. Op mijn 15de heb ik voor het eerst van een snoepje (ecstasy, red.) geproefd. Heel warm voelde ik me – niet alleen omdat xtc je lichaamstemperatuur doet stijgen, het was echt een warm gevoel vanuit het hart. Ik voelde zoveel liefde, voor iedereen. Dat wou ik het volgende weekend opnieuw beleven.

»Op vrijdagavond begonnen we in de Cherry Moon of La Bush, maandagmiddag eindigden we in de Boccaccio of de Balmoral. In het gezelschap van mijn oudere vrienden raakte ik overal zonder problemen binnen. Alles kon en mocht in de jaren 90. Overal werd geslikt. En ecstasy was nieuw, iedereen wou het uitproberen.»

Begin jaren 90 viert ecstasy, toen ook wel de dancingdrug genoemd, haar hoogdagen. Een pil kost 200 frank (omgerekend 5 euro), nog geen vierde van een gram cocaïne, je slikt het even makkelijk als een aspirientje en het geeft je een buitengewoon goed gevoel. In 1986 verschijnt in het Nederlandse weekblad Nieuwe Revu het eerste artikel over xtc in ons taalgebied, met als kop: ‘Een nieuw jaar, een nieuwe drug: ecstasy!’ Daarin wordt het beschreven als een uit Amerika overgewaaid roesmiddel ‘dat de wereld kan veranderen’: de veiligste geestverruimer die ooit heeft bestaan, afkomstig uit medische laboratoria.