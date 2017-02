'Mijn seksleven is erop vooruitgegaan: in een brief kun je je fantasieën veel beter uitleggen'

De zorgvuldig gefabriceerde gezelligheid wordt helaas bruut verstoord. Een man geeft zijn vriendin een kopstoot: de hele zaal schrikt op. Bezoekster Lucy springt voor het meisje in de bres. De cipiers komen tussenbeide, maar het slachtoffer zegt huilend dat ze bij haar partner wil blijven. ‘Als zij ervoor kiest om bij hem te blijven zitten, kunnen we daar niets aan doen,’ zegt één van de cipiers. ‘Volgens mij durft ze niet bij hem weg te gaan. Ook al zit hij in de cel, hij heeft haar volledig in zijn macht.’

Aan de andere tafeltjes is er gelukkig meer liefde te bespeuren. Het meisje van daarnet snikt nog na, maar Frans Bauer zingt luid genoeg om het te dempen.

Lucy (39) zit nu aan een tafeltje met gedetineerde Alain (43), haar kersverse bruidegom. De twee zijn binnen de muren getrouwd.

HUMO Een huwelijk in de gevangenis? Hoe was dat?

Alain «Saaie boel.»

Lucy «Kom, kom, de gevangenis heeft er veel werk in gestoken. Het was een plechtigheid zoals in het gemeentehuis: we mochten elk acht mensen uitnodigen en de schepen heeft ons huwelijk ingezegend. Bij wijze van huwelijksnacht mochten we ons twee uur in een kamertje terugtrekken.»

HUMO Het was niet jullie eerste huwelijk: twintig jaar geleden zijn jullie al eens getrouwd. Oók in de gevangenis.

Lucy «Ja. Speciaal, hè? (lacht) Ik ben indertijd wel van Alain gescheiden omdat ik het niet zag zitten om twintig jaar op hem te wachten. Maar een tijdje geleden belde hij me opnieuw, en hier zijn we nu. Op 2 december 2015 zijn we hertrouwd.»

HUMO Hoe houden jullie je relatie overeind?

Lucy «We bellen elkaar alle dagen, en we hebben één keer per week ongestoord bezoek. Dat betekent twee uurtjes in een aparte kamer met een zetel en een bed, zonder toezicht van de bewakers. Vroeger zagen we elkaar ook op werkdagen, maar dat is nu moeilijker: ik heb een job, en je kunt maar tot zes uur ’s avonds op bezoek komen.»

HUMO Hoelang nog voor je vrij bent, Alain?

Alain «Ik moet wachten tot 2022.»

HUMO Hebben jullie al plannen?

Lucy «Samenwonen en een job zoeken voor hem. Samen oud worden. En elk weekend naar het voetbal gaan.»

Alain «Ja, wij zijn fervente Buffalosupporters.»

Alain neemt gretig nog een stuk taart.

Lucy «Lap, daar gaat zijn dieet. Normaal krijgen ze hier geen zoetigheid.»

Alain «Zij is baas in onze relatie (lacht). Ik heb dat nodig. Ik heb er nu al meer dan twintig jaar gevangenis op zitten omdat niemand ooit nee heeft durven te zeggen tegen mij, behalve zij. Zij is mijn rem.»

'Patrick heeft ooit een lippenstiftje meegebracht, maar de metaaldetector sloeg alarm. We mochten elkaar toen twee weken lang alleen maar achter glas zien'

HUMO Zou je zonder haar opnieuw in de criminaliteit belanden?

Alain «Ik zou weer de grote jan uithangen: dom doen, drugs gebruiken, dealen. Als je iemand hebt voor wie je braaf wilt zijn, doe je dat niet. Lucy is de enige die telt voor mij.»