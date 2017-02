'Ik hou van pistolets op zondag en worstenbrood op verloren maandag. Ik mis Antwerpen en mijn familie'

Vier keer uitgevallen in dik drie maanden tijd. Voor Toby Alderweireld was het een frustrerende herfst. Het begon midden oktober: tegen West Bromwich botste hij met ploegmaat en collega-Rode Duivel Jan Vertonghen en werd hij op een draagbaar afgevoerd. Prognoses over zijn terugkeer werden slag om slinger bijgesteld. Wat aanvankelijk een klein probleem leek, werd een wekenlang mysterie.

Toby Alderweireld (lacht) «Wacht, ik leg het even uit. Onder aan de knie heb je een zenuw die helemaal tot aan je voet doorloopt. Door het contact met Jan zat die gekneld. Het voelde alsof ik verlamd was, ik kon zelfs mijn tenen niet meer bewegen. Specialisten stelden me gerust, en inderdaad: vrij snel kreeg ik terug gevoel in die tenen. Ik dacht: ‘Het komt goed.’ Maar na drie dagen kon ik nog steeds niet wandelen. Toen begon ik me zorgen te maken. Als je twee weken lang geen enkel gevoel in je been meer hebt, begin je je toch af te vragen: kómt het ooit terug? Toen dat uiteindelijk achter de rug was, heb ik twee wedstrijden kort na elkaar gespeeld. Daarna schoot er iets in mijn rug. Dat deed maar twee dagen pijn, maar het gebeurde wel vlak voor de volgende wedstrijd: die kon ik dus niet spelen. Vervolgens werd ik vlak voor de match daarop ziek. Een dag later was ik genezen, maar ik had opnieuw niet kunnen spelen.»

'Geld maakt niet alles goed. Ik kan niet 5.000 euro op tafel leggen en zeggen: 'Ik wil nú een avondje met mijn vrienden op café!''

HUMO De communicatie rond je blessures was verwarrend. Dat wekte argwaan: alsof er een ernstiger probleem verborgen werd gehouden.

Alderweireld «Dat snap ik. Bij Southampton heb ik eens een botje in m’n schouder gebroken, maar ik ben blijven spelen. Als ik voel dat ik mijn kwaliteit kan leveren, zelfs al is het maar voor 70 procent, dan zal ik spelen. Maar nu ging het echt niet. Iedereen stelde me gerust, maar niemand kon me vertellen wanneer ik weer kon spelen. Dat was vervelend, ook voor de communicatie naar de buitenwereld.»