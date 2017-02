'Silence': Martin Scorsese praat over God, Trump en de dood

'Het is een andere wereld vandaag. Ik weet niet of ik er nog in thuishoor'

Vier jaar geleden stelde het filmvakblad Sight & Sound een lijst op van de grootste films uit de geschiedenis, gekozen door 358 regisseurs. Martin Scorseses collega’s stemden ‘Taxi Driver’ op 5, hoger dan de films van Hitchcock, Tarkovski, Godard, Bergman, Truffaut, Kurosawa... ‘Wauw,’ brengt hij uit terwijl ik zijn helden opsom. ‘Ik vind het onvoorstelbaar. Hoe kan ‘Taxi Driver’ nou boven ‘Seven Samurai’ eindigen?’ Het is bijna aandoenlijk, zo overweldigd is hij.

Even overweldigd was hij van zijn audiëntie bij de paus. ‘Het was,’ zegt de regisseur enkele uren na zijn vijftien minuten durende bezoek aan het Vaticaan, ‘heel informeel... heel ontroerend. Ik maakte een paar grapjes, en toen zegende hij mijn gezin en was hij weer weg.’ Jaren geleden ontmoette Scorsese Frank Sinatra: de atmosfeer in de ruimte leek zich toen met de zanger mee te verplaatsen. Deze ontmoeting was ook zo.

‘Hoe moet ik het beschrijven?’ zegt de 74-jarige New Yorker. ‘Er heerste een zekere spanning. Geen negatieve spanning, maar nervositeit. Toen kwam paus Franciscus binnen en trok die spanning op. Er werden drie talen door elkaar gesproken, waardoor het ijs meteen gebroken was.’ Scorsese lacht uitbundig. Hij weet niet of de kerkvader zijn films heeft gezien, maar in Scorseses lange carrière was het katholicisme uit zijn jeugd en het bijbehorende schuldbesef een terugkerende obsessie.

‘Ik zal mijn best doen om het bondig te houden,’ glimlacht hij terwijl hij gaat zitten: hij wéét dat hij het daar moeilijk mee heeft. Vanaf de eerste minuut is hij vriendelijk, innemend en bescheiden, niet te beroerd om op zijn eigen gebreken te wijzen. Rond zijn duim zit een pleister: de schuld van zijn BlackBerry (binnenkort koopt hij een iPhone). Hij zegt iets over artritis. Zijn astmapuffer ligt naast hem op de sofa. Het enige wat ontbreekt, is de zwarte bril. Het is gek om hem zonder te zien – zijn indrukwekkende wenkbrauwen worden er nog expressiever door, maar het is de aanstekelijke lach die je bijblijft.

Het luidst lacht de regisseur met mijn opmerking dat een film over de jezuïetenorde een handige manier is om de kritiek te omzeilen dat vrouwen in zijn films als zwak worden afgeschilderd: in een jezuïetenklooster zijn er geen vrouwen. ‘Precies,’ buldert hij maar hij verdedigt zijn werk sinds ‘Taxi Driver’ als een exploratie van wat er gebeurt als je ‘de machocultuur tot het uiterste doordrijft’. En inderdaad: de meeste mannen in zijn films zijn aan het einde slechter af dan aan het begin. Of dood.