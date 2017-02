Reizen Waes

Eén – 30 januari – 1.642.526 kijkers

Tom Waes is – even nadenken – een geschikte peer die niet kan stilzitten en daar dan maar zijn beroep van heeft gemaakt. Hij bereist landen waar je niet meteen voor je plezier heengaat als je er niet geboren bent. In de seizoensopener van ‘Reizen Waes’ deed hij Sierra Leone in West-Afrika aan, een straatarm land dat de kwalijke gevolgen van ebola, de pandemie van 2014, te boven aan het komen is. Bij de toeristische dienst in Freetown waren ze opgetogen over zijn komst: ze ontvingen hem alsof hij de allereerste toerist in het ebolavrije Sierra Leone was, een symbolische figuur van heb ik jou daar – er hing hem een ruiterstandbeeld boven het hoofd.

Zijn gids Abdulai voerde hem mee naar een stadswijk die warempel Belgium heette, een chaotische marktplaats voor tweedehandsgoederen te midden van het Afrikaanse gewoel, een charivari dat in mijn ogen van een feller soort levenskracht getuigt dan het Europese stadsrumoer van zenuwlijders op weg naar een burn-out. Die spullen waren volgens een connaisseur allemaal van Belgische origine. Hij kon ons er nog meer over vertellen: de landsnaam ‘Belgium’ was in dit stadsdeel van Freetown synoniem met kwaliteit – er waren in heel Sierra Leone geen betere afgedankte bankstellen te vinden dan Belgische. Ik voelde de Brabançonne in me opwellen, maar ik bleef mijn nationale trots meester en keek onverstoorbaar voort. Noem het maar zelfbeheersing, mocht u vooralsnog om het juiste woord verlegen zitten.