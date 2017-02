'Oude mensen zijn vaak zo onverdraagzaam'

HUMO Over het algemeen hebben scholen als die van jullie geen al te beste naam.

Bo «Dat merk ik soms ook, ja. Zelfs familieleden vragen me weleens of dat niet raar is, met zoveel verschillende nationaliteiten. Terwijl ik daar zelf totaal geen probleem mee heb, wel integendeel: ik vind het hier veel leuker dan op een ‘blanke’ school. Mensen die zo’n multiculturele school nooit hebben meegemaakt, hebben soms wat vooroordelen. Maar eigenlijk vormen we één grote, hechte groep. Iedereen is ook gewoon vriendelijk voor mekaar.»

Ijeoma «Ik praat inderdaad met iedereen. Het is niet van: ‘Iejw nee, die daar kan ik echt niet uitstaan.’»

Queen «Ik heb het gevoel dat we dit jaar nog hechter geworden zijn. Na zes jaar ken je elkaar door en door, hè.»

Bo «Veel van mijn vrienden ken ik al van de kleuterschool. Ze zijn blank en gaan ook naar een ‘blanke’ school. Soms maken ze weleens grappen over mij en mijn gemengde school, maar dat is vooral omdat ze dat zelf niet kennen.»

HUMO Zo’n ‘blanke’ school, zou dat iets voor jullie zijn?

Bo «Eén van onze klasgenoten is onlangs een tijdje naar zo’n school gegaan, maar na een maand is hij alweer teruggekomen: hij kon er maar niet wennen.»

Ijeoma «Volgens mij zijn ze daar ook heel andersdenkend, en zijn ze bijvoorbeeld minder verdraagzaam tegenover andere culturen. Terwijl je hier bij ons op school al die andere culturen net beter leert kennen. Op zo’n ‘blanke’ school wordt er misschien in theorie veel geleerd over diversiteit, maar je ervaart het zelf veel minder.»