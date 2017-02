Tiny Bertels speelt moeiteloos en met overtuiging de hoer in 'Chaussée d'Amour'

'Ik weet nog altijd niet waarom we hier zijn. En ik weet zelfs niet of ik het ooit zál weten'

HUMO De rol van Sylvia in ‘Chaussée d’Amour’ is speciaal voor jou geschreven.

Tiny Bertels «Ja, Nathalie Basteyns (de medebedenkster, red.) wilde absoluut dat ik die rol zou spelen.»

HUMO Sylvia ondergaat noodgedwongen een metamorfose, van keurige vrouw van de gynaecoloog naar hoerenmadam. Je speelt die bordeelhoudster verrassend goed. Ik zeg ‘verrassend’ omdat ik je al vaker de keurige mevrouw heb zien spelen – in ‘Beau Séjour’, in ‘Voor wat hoort wat’ en in ‘Groenten uit Balen’. Dat is de rol waar ze je kennelijk vaak voor casten.

Bertels «Ik weet goed hoe je in het burgerlijke bestaan met mensen moet omgaan, want ik ben in zo’n heel gewone omgeving opgegroeid, met welbepaalde omgangsvormen en manieren. Ik vind het ook fijn om een rol te spelen waarin ik die gedragscode moet hanteren. Het is grappig hoe mensen soms op een overdreven correcte manier met elkaar omspringen, tegen elkaar spreken zoals het hoort. De cartoonist Peter van Straaten gebruikte dat mechanisme ook in zijn grappen: hij laat mensen de meest grove dingen zeggen, maar dan wel op een heel welvoeglijke manier. En de Nederlandse regisseur Alex van Warmerdam – met wie ik al heb samengewerkt – is er een meester in. Hij verwerkt die door-en-door Hollandse burgerlijkheid in al zijn teksten, maar doet dat op zo’n extreme manier dat het vreselijk geestig wordt.»

HUMO Kende je het leven langs de steenwegen een beetje?

Bertels «Totaal niet. Ik heb ter voorbereiding een nacht meegedraaid in een bar met meisjes. Daarna was de wereld niet meer dezelfde. De geheimen die zich achter die muren afspelen! Dat kende ik allemaal niet.