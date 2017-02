Bloed, blunders en kebabmoorden: tussen 1999 en 2006 zaaide een extreemrechtse kliek terreur in Duitsland

''German History X' stelt de opkomst van het neonazisme in Jena voor als een reactie op de val van de Muur. Bullshit.'

In München loopt al meer dan 300 dagen een groot proces tegen de NSU-leden, maar veel lezen we daar bij ons niet over.

Dirk Laabs «De enige reden waarom dit verhaal in het buitenland nauwelijks wordt opgepikt, is dat het zo vreselijk ingewikkeld is. Jammer, want als je een beetje uitzoomt, heeft het alle kenmerken van een goeie thriller: ondergedoken neonazi’s die moorden en bomaanslagen plegen terwijl politie en inlichtingendiensten de blunders op elkaar stapelen én dingen in de doofpot proberen te stoppen. Echt, ik begrijp niet waarom The New York Times er nog altijd geen groot artikel aan gewijd heeft (lacht).

»Serieus: ik snap het wél, want ik heb aan den lijve ondervonden dat het een hele tijd duurt voor je je weg hebt gevonden in dat monsterlijke kluwen van informatie.»

HUMO Stefan Aust en jijzelf werkten niet alleen aan ‘The NSU Complex’: een paar jaar geleden publiceerden jullie over dezelfde zaak al het lijvige boek ‘Heimatschutz’.

LAABS «Stefan had een deal voor de documentaire op zak, en ik had een boekcontract. We zijn beginnen samen te werken vanuit de gedachte dat we met z’n tweeën meer konden uitspitten. Zoals het vaak gaat in film- en televisieland, bleven de filmplannen maar aanslepen, en toen hebben we besloten eerst het boek uit te brengen.