Laatst stapte ik een vertrouwd café binnen waar het vol zat met mijn soort mensen, een soort samenzweringsplek voor de linkse middenklasse. De persoon met wie ik afsprak, was er nog niet. Ik bestelde alvast een drankje en bleef wat onwennig aan de toog staan rondkijken. Om één of andere reden stond er, tegen de gewoonte in, geen muziek op. Maar ik miste ze niet, want in mijn hoofd speelde een hoogst aangename song uit een plaat die ik dezelfde dag nog helemaal had beluisterd: ‘The Best of Christopher Cross’. Ik had ook nu mijn geschrijf weer bijna onderbroken om het bijna illegaal behaaglijke ‘Sailing’ nog eens te kunnen horen. En telkens opnieuw klinkt het alsof de wereld één groot horecaterras aan zee is, bij valavond. En iedereen op de planeet, van pygmeeën tot haatpredikers, heeft een roze trui over de schouders geslagen. Verder is het een nogal onopvallende man, die Christopher Cross. Op livebeelden brengt hij zijn wereldhits zonder al te veel show. Soms zelfs in korte broek, terwijl hij rustig voor zich uitkijkt. Een kalme fuck you, feitelijk. Groot gelijk, man. Toch blijkt deze titaan van de softrock allerminst een gezapig heertje. Tot mijn verbazing schreef hij de tekst van ‘Ride Like the Wind’ – een van zijn andere perfecte AOR-anthems – onder invloed van lsd, terwijl hij met de wagen reed. Gewoon onverantwoord. Ik zie het mijn soort mensen nog niet doen.

