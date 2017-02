'Zo spannend als met Richey James Edwards werd het nooit meer – zelfs al beperkte hij zich tot playbacken en mooi zijn'

Goeie titel, als je het van hier bekijkt. ‘Generation Terrorists’, ooit accuraat omschreven als ‘de perfecte plaat voor wie jong genoeg was om de punk te hebben gemist’. De werktitel was ook niet slecht: ‘Culture, Alienation, Boredom and Despair’. Lang voor ze in de winkel lag, was er ook al heel wat te doen rond het debuut van Manic Street Preachers. Een stevige livereputatie en de single ‘Motown Junk’ (die begint met een sample van Public Enemy waarin een halve minuut lang ‘Revolution!’ wordt geroepen en eindigt met de woorden: ‘We destroy rock ’n roll!’) hadden de groep een platencontract opgeleverd bij het grote Columbia Records. Zelden werd er zoveel geld uitgetrokken voor de promotiecampagne van een debuut, en de groep droeg zelf haar steentje bij door de pers van straffe quotes te voorzien. ‘Generation Terrorists’ zou een dubbelaar worden, de beste rockplaat aller tijden, ze zouden er 16 miljoen stuks van verkopen, en het als groep, na één concert in een uitverkocht Wembley Stadium, voor bekeken houden. En ze wilden Slowdive (shoegaze avant la lettre, uit Reading) kapotmaken. Wat dat laatste betreft, kwam de strafste quote van gitarist Richey James Edwards: ‘We will always hate Slowdive more than Hitler.’ In ‘Motown Junk’ zat overigens ook al een fraaie tekstregel van Edwards: ‘I laughed when Lennon got shot.’ En toen een journalist van NME hem eens vroeg of ze met hun grote platendeal hun punkroots niet verloochenden, kerfde Edwards met een scheermesje ‘4 Real’ in zijn onderarm.

De Manic Street Preachers kwamen uit Wales, maar dat was niet het enige ongewone aan de band. De zanger-gitarist, James Dean Bradfield, was niet de man die de songs schreef. Dat deden bassist Nicky Wire en Richey James Edwards. Wire, voltijds heteroseksueel, droeg weleens een jurk en hield van stofzuigen. Edwards, de gitarist, speelde op ‘Generation Terrorists’, in tegenstelling tot wat de liner notes beweren, dan weer geen noot gitaar. Dat deed Bradfield, de zanger, die ook het merendeel van de muziek voor zijn rekening nam.