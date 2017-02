'Iedere keer als ik de hand aan mezelf sloeg, boorde ik alwéér een spijker door Christus' polsen'

Deze week verschijnt het debuut van Rag’n’Bone Man (né Rory Graham), de Brit die de afgelopen maanden een kleine hype werd dankzij ‘Human’. De gospelfolksong waarin de zanger het boetekleed aantrekt én weer van zich afgooit omdat hij ook maar een mens is, stond wekenlang op nummer één in onze hitlijsten.

Of Graham méér is dan een onehitwonder, leest u verderop in onze recensie van de plaat, maar het succes van ‘Human’ bewijst in ieder geval dat gospel en rock een geslaagd huwelijk kunnen aangaan. Hoewel we allang geen hoge pet meer ophebben van God de Vader, kunnen kerkliederen ons nog tot diep in onze ziel raken. Zie ook het succes van de soundtrack bij de film ‘The Broken Circle Breakdown’. Vlamingen die in tijden geen stap meer in een parochiekerk hadden gezet, trokken massaal naar parochiezalen om er The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band ‘Will the Circle Be Unbroken’ te horen zingen en zich te laten zalven door die hymne uit 1907: ‘There’s a better home a-waiting / In the sky, lord, in the sky...’