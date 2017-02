De Duitsers betalen voor de muur en Nederland zal over goederen en diensten uit Duitsland 20 procent extra belasting gaan heffen. Hadden ze maar niet voor Merkel moeten kiezen. Inwoners van Arabische staten mogen Nederland niet meer in, verblijfsvergunningen en visums worden ongeldig verklaard. Uitzondering is Saoedi-Arabië, want daar wonen fatsoenlijke moslims. De PVV stelt dat waterboarding – net als Sinterklaas – een Nederlandse traditie is. Moslims, sociaaldemocraten en andere landverraders zullen vier keer per jaar gewaterboard worden om te kijken of die gluiperds informatie over terroristen achterhouden. Zwembaden als het De Mirandabad in Amsterdam veranderen in waterboardcentra en het volk dient het waterboarden te bekijken en toe te juichen, omdat dat volgens de leider van de PVV de hoogste vorm van kennisoverdracht is en tevens goed voor het moreel. (Arnon Grunberg)

