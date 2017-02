'De smaak van succes'

Op 30 december las ik het artikel in The New York Times International waarin de lof van Klopp wordt gezongen aan de hand van zijn ‘beste transfer in de zomer van 2016’: Mona Nemmer, diëtiste. Nemmer kookt vier keer per dag individueel gerichte, wetenschappelijk opgebouwde maaltijden met lokale producten. Daarnaast geeft zij kooklessen aan de miljonairs. Keeper Mignolet is erg geïnteresseerd. De rest van de selectie eet. Klopp: ‘They were eating unbelievable food.’ Nemmer: ‘Ik doe het niet alleen, de hele staf draagt bij aan het succes van de FC.’ In de kleedkamer hebben Klopp en Nemmer een keuken laten installeren om na de wedstrijd meteen volledig organische gerechten te kunnen serveren. De vis koopt Mona in Schotland, hertenvlees in Norfolk en voor vrij in het weiland lopende koeien reist ze naar Chester. (‘It’s important for FC Liverpool that animals have a great life.’) Brood haalt de FC bij de beste bakker van Londen. Klopp: ‘We zijn slechts halverwege, maar we gaan in de goeie richting om van deze club the best nutrition department in the world te maken.’

