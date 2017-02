Koppensneller Herman Brusselmans: 'Op liefde staat geen leeftijd'

'In alle bescheidenheid kan ik het cliché bevestigen'

‘Dit lijkt een stompzinnige uitdrukking, net zoals ‘Bijt op je tanden, je kanker zal wel overgaan’, ‘Je mag je baby niet langer dan een uur tussen ijsblokken leggen’ en ‘Achter een struik schijten is nooit plezant’. Maar laten we het cliché ‘Op liefde staat geen leeftijd’ toch maar eens even ernstig nemen.