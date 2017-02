Dokter De Zeulder fileert de Vis Van Het Jaar

Elk jaar is het weer spannend uitkijken naar de uitslag. Hou u vast, dit jaar is het... de rode poon! Ja, de rode poon gaat aan de haal met de titel Vis Van Het Jaar, die wordt uitgereikt door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Hoe uitzonderlijk is zo’n overwinning?

Dr. Koen De Zeulder «Heel uitzonderlijk. De gemiddelde mens kan heel wat winnen: een Olympische medaille, de Ha! van Humo, de verkiezingen, de Prijs der Nederlandse Letteren of een spelletje kleurenwiezen, het is een enorm lange lijst. Voor een vis ligt dat anders, een vis kan maar één prijs winnen, en dat is die van Vis Van Het Jaar.»

HUMO Dat is een hele verdienste, maar...