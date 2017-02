Naema Tahir: 'Geluk in Rome'

‘Toen ik twintig jaar geleden Rome bezocht, zag ik er geen bedelaars. Ik herinner het me althans niet. Maar toen ik er de afgelopen twee weken doorbracht, zag ik ze wel. Misschien niet op elke straathoek, maar wel op veel straathoeken. Een gerimpelde oude vrouw met een ouderwetse hoofddoek, uitgestrekt op straat liggend, met haar handen gevouwen, een heiligenprentje naast haar en een bekertje voor aalmoezen. Een man zonder armen met een hoed voor zich waarin voorbijgangers wat geld kunnen gooien.

Een Afrikaanse man met een rastakapsel die me een houtsnijwerkje in de vorm van een kleine schildpad in de hand duwde en in ruil een kleine gift vroeg ‘voor een kop koffie’, een Afrikaanse vrouw die een kralen armband tegen me aan drukte, smekend om een kleinigheid, wijzend naar haar buik waarin ze duidelijk een kind droeg. Enzovoort.

‘Het zijn vooral zigeuners en migranten,’ vertelde een Italiaanse vriendin me. Het bedelen is toegenomen omdat er ook meer migranten zijn, van wie sommigen het simpelweg niet redden. Ik denk dat ze in grote lijnen gelijk heeft. De vele bedelaars kwamen overduidelijk uit Oost-Europa of Afrika.