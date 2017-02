Bart Somers, burgemeester van Mechelen: 'We gaan de moslims toch niet aandoen wat men de flaminganten heeft aangedaan?'

'De extremisten hebben hier verloren. De terreur heeft ons dichter bij elkaar gebracht'

Hij acht de kans klein dat hij ’m wint, die World Mayor Prize, want de concurrentie uit Aleppo, Lesbos en Lampedusa oogt indrukwekkend. Maar Bart Somers heeft Mechelen wel ingrijpend veranderd door resoluut de multiculturele kaart te trekken. De nominatie moet hem deugd doen: toen hij voorzitter van Open VLD was, van 2004 tot 2009, werd hij de buikspreker van Guy Verhofstadt genoemd, en na de verkiezingsnederlagen van 2007 en 2009 hadden pers, publiek en partij even genoeg van hem. Hij was één van de gezichten van het geloofwaardigheidsprobleem van Open VLD geworden.

HUMO Is die nominatie een vorm van genoegdoening? Revanche?

Bart Somers «Ze is vooral fijn voor de Mechelaar, want we komen van ver. Toen ik in 2001 burgemeester werd, scoorden we het slechtst van de dertien Vlaamse centrumsteden wat fierheid betreft, vandaag zitten we in de top drie. We waren de vuilste stad van Vlaanderen. Een derde van onze winkels stond leeg. De middenklasse ging lopen, in de plaats kwamen kansarmen. Maar het grootste probleem was de onveiligheid: gemiddeld 1.500 auto-inbraken per jaar.

»In mijn eerste maand als burgemeester werden er zestig oudere dames overvallen op straat. Sommigen werden omvergeduwd, één van hen brak een been en zou nooit meer herstellen. Die vrouwen waren getraumatiseerd, ze durfden niet meer buiten te komen. We brachten hen samen om hen gerust te stellen en te helpen met het papierwerk. Huilend vertelden ze hun verhaal. Die ontmoeting heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Ik besefte dat ik eerst de onveiligheid moest aanpakken, want de Mechelaars spraken over niets anders meer. En ik heb woord gehouden: de straatcriminaliteit is met 83 procent gedaald, de handtasdiefstallen namen met 94 procent af.»

'Wat verlies ik als Vlaming als Fatima uit vrije wil een boerkini draagt of halal eet? Níéts'

HUMO U koos voor meer blauw op straat, camera’s, een jeugdgevangenis en een nultolerantiebeleid.

Somers «Links schilderde mij af als een rechtse bal die de allochtonen viseerde. Maar wie zijn de grootste slachtoffers van de onveiligheid? De zwakkeren! Zij leven in verloederde buurten waar drugsdealers de plak zwaaien. Hoe wíl je dat kinderen die in zo’n wijk opgroeien, keurige burgers worden die zich inzetten voor de samenleving?»

HUMO Verklaart het kordate veiligheidsbeleid waarom Mechelen geen Syriëstrijders heeft?

Somers «Dat is maar een deel van het verhaal. Ik heb altijd de stok én de wortel gehanteerd. Tijdens de schoolvakanties zetten we jongens van 18 jaar in op de speelpleintjes om de jongeren te sturen. Die grote broers werden gezichten van de stad en voelden zich mee verantwoordelijk voor de regels: ‘We breken niks af, we amuseren ons op een toffe manier en om tien uur ’s avonds gaan we naar huis.’