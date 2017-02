Dienst Verwijderingen: bezwarende audit voor adviseur van Theo Francken

'In de wandelgangen doet al jaren het gerucht de ronde dat de hoofdcommissaris de eenheid niet leidt'

Twee weken geleden ontstond heel wat ophef over de conclusies van een recente audit van de dienst Verwijderingen van de nationale luchthavenpolitie. Een harde kern van inspecteurs maakt van de uitzettingen van illegalen één langgerekt feest in het buitenland, inclusief drankmisbruik, prostitutiebezoek, gesjoemel met premies en airmiles. Een bandeloze graaicultuur is er de norm. Een inspecteur zei in Humo: ‘De illegalen zijn een lastig stuk handbagage.’

De audit was helaas oud nieuws. In 2006 al was een audit tot precies dezélfde vaststelling gekomen: de uitzetting van illegalen was een alibi voor exotische feestjes. De dienst Verwijderingen is dus al minstens tien jaar lang in hetzelfde bedje ziek.

In de ophef over de normvervaging bij de dienst Verwijderingen vond op Twitter een interessante woordenstrijd plaats. Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) ventileerde zijn ongenoegen over de behandeling die Bruno Franckx – vijftien jaar lang het hoofd van de luchthavenpolitie – te beurt was gevallen. Aan het eind van zijn carrière, in 2014, was Franckx rechtstreeks naar het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) doorgeschoven. Franckx is nog altijd een adviseur van Francken.

Vreemd, vond Bothuyne, dat voor een man met zo’n bedenkelijke staat van dienst de rode loper wordt uitgerold. We citeren letterlijk: ‘Theo Francken gaf verantwoordelijke voor uitspattingen op kosten belastingbetaler dus geen straf, maar wel post op kabinet?’

De staatssecretaris, die op Twitter sneller schiet dan zijn schaduw, antwoordde meteen. Hij noemde het ‘beschuldigingen zonder bewijs’. Even later deed hij er nog een schepje bovenop. Francken beweerde dat er ‘geen namen genoemd (werden) in audits maar u (Bothuyne, red.) weet dat gewoon. U bent kenner. En het vermoeden van onschuld telt niet voor u.’

Einde van de woordenstrijd. Intussen zijn de vijandelijke tweets verwijderd. Maar: de laatste tweet van Francken was niet correct. In de audit van 2006 wordt de naam van Franckx meermaals genoemd.