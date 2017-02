'Ik ben geen fuckboy'

Emre (*) zag haar geregeld aan de tramhalte uitstappen en vervolgens de voordeur naast de zijne binnengaan. Hij schraapte al zijn moed bijeen, sprak haar aan en kwam haar naam, Eva, te weten. Ze volgden elkaar op Instagram, begonnen te chatten. Op een avond – Emre lag al in bed – stuurde Eva hem een screenshot van een inspirerende quote op Instagram: ‘Let’s sit on a rooftop at 2 am and talk about life.’

Emre «Ze had mij de dag voordien op het dak gezien. Mijn ouders waren in die tijd bezig met renovatiewerken. Zo stil mogelijk klom ik uit mijn raam. Na een uurtje zaten we al met onze lippen op elkaar.

»Omdat ik op internaat zit, moesten we elkaar vaak missen, maar er ging geen dag voorbij zonder dat we elkaar spraken. Het dak boven onze beide huizen was onze vaste afspreekplek. We hadden het gezellig samen.»

Hun verschillende roots en religies – Emre is Turks en moslim, Eva Ecuadoriaanse en katholiek – vormden geen probleem.