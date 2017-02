'Af en toe goed ruziemaken'

Armand «We zaten allebei bij de Chiro van Wommelgem, maar zoals overal in die tijd werden jongens en meisjes van elkaar gescheiden. Ik was bevriend met de broer van Myriams hoofdleidster en die had al verschillende keren opgeschept over haar. Toen ik Myriam voor het eerst voorbij zag fietsen, was ik meteen verkocht. Ze beantwoordde volledig aan mijn ideaalbeeld: lange, wapperende haren, korte kousjes en aan haar bagagerek twee vlaggetjes: eentje van de Chiro en eentje met de Vlaamse leeuw op. Ik was toen erg gelovig en Vlaamsgezind.

»Ik was ervan overtuigd dat zij de best mogelijke moeder voor mijn kinderen zou zijn, en ik heb meteen de verkering verbroken die ik op dat moment met een ander meisje had.»

Myriam «Armand overweldigde mij nogal. Ik was amper 18. Een relatie? Daar was ik absoluut niet mee bezig.»

Armand «Ik moest van haar wachten tot Christus Koning (Chirofeest op het einde van het kerkelijk jaar, red.). Maar zo lang heeft het niet geduurd. Ik had haar om een fotootje voor in mijn portefeuille gevraagd en toen ze dat kwam brengen, heb ik haar gekust.»

Twee jaar later trouwen ze. Armand is niet langer tevreden met zijn job als bankbediende, hij wil een betere toekomst voor hem en zijn vrouw. Myriam stelt voor om naar Congo te vertrekken.