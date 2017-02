'In de liefde moet je gewoon op het juiste moment op de juiste plaats zijn'

In 2002 kwam Douglas met een studiebeurs naar België om landbouwkunde te studeren. Hij was hier nog geen half jaar of in Ivoorkust brak een burgeroorlog uit. De studiebeurs werd geschrapt, maar Douglas besloot te blijven. Vandaag bezit hij de Belgische nationaliteit en werkt hij op de klantendienst van Base in Antwerpen.

Zes zomers geleden ontmoette Douglas aan het Zilvermeer in Mol een mooie Vlaamse. Ze had een lieve lach en hij knoopte een praatje aan, trakteerde haar op een drankje. Telefoonnummers werden uitgewisseld. Ze gingen uit eten, pikten een film mee en stuurden elkaar eindeloos veel berichtjes: ze werden verliefd.