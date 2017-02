'Ik was de leugens beu'

Lange, wilde haren, een brede glimlach en een pluizige kat in zijn nek: het was Leopolds vrolijke profielfoto op de website van StedenDating die vijf jaar geleden Mia’s interesse wekte.

Mia «Hij straalde iets intelligents en vlots uit. Hij schreef dat hij het alleen-zijn beu was, een gevoel dat ik deelde. Ik zocht iemand met wie ik rustig samen tijd kon doorbrengen, iemand die ik kon vertrouwen.

»Blijkbaar had Leopold op zijn profiel ook zijn biseksualiteit vermeld, maar dat had ik niet gezien. Het maakte ook weinig uit: toen hij me erover vertelde, was ik al verliefd op hem.»

Leopold «Ik had me bewust op een datingsite voor hetero’s aangemeld omdat ik de losse contacten in het holebimilieu beu was. Nadat mijn huwelijk na 27 jaar gestrand was, heb ik wat geëxperimenteerd. Ik had eerst een relatie met een man, maar hij kon er niet mee om dat ik ook nog vrouwen zag. Daarna had ik een verhouding met een koppel, maar dat is spaak gelopen door slechte communicatie.

»Met Mia is alles anders: al uit haar eerste e-mails kon ik afleiden dat zij een buitengewone vrouw is.»

'Als ik morgen sterf, dan ga ik als de gelukkigste man ter wereld heen'

Toen Leopold op zijn 40ste vaststelde dat hij zich steeds vaker tot mannen aangetrokken voelde, sloeg de twijfel toe. Hij was gelukkig getrouwd en trotse vader van drie, wat was er aan de hand?