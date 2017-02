Annabelle over de voordelen van meerdere partners

'Roddelen over onze minnaars'

Na een comfortabele, maar afgeschermde jeugd in een klein Waaslands dorp verhuisde Annabelle (25) vijf jaar geleden naar Antwerpen. In een stad waar niemand haar kent, besluit ze opnieuw te beginnen. Ze breekt met zo goed als iedereen uit het verleden, inclusief haar ouders.

Annabelle «Ik stelde alles in vraag: doe ik dit omdat ik het zelf wil of omdat het van mij verwacht wordt? Ook mijn ideeën over de liefde moesten eraan geloven. Ik had enkele kortstondige, monogame relaties met jongens gehad, maar eigenlijk was ik ook in meisjes geïnteresseerd. Zo was ik op mijn 16de verliefd geworden op mijn beste vriendin, met wie ik elke dag van school naar huis fietste. Aangezien ik niet veel vrienden had, wist ik dat ik die gevoelens maar beter kon onderdrukken. Ook in Antwerpen durfde ik lang niet met meisjes te flirten: hoe wist ik in godsnaam of zo’n meisje daarvoor openstond?

»Een kennis had me een artikel over polyamorie doorgestuurd. Ik raakte geïntrigeerd, begon er veel over te lezen. Het leek mij een enorme verrijking om niet alles bij één persoon te zoeken, om je liefde over meerdere partners te kunnen verdelen.»

'In monogame relaties ligt elke stap op voorhand vast: je leert iemand kennen, gaat samenwonen, koopt een huis en krijgt kinderen'

Op haar 21ste leert Annabelle via datingsite OkCupid een jongen kennen die ook in polyamorie geïnteresseerd is. Ze beginnen een relatie en onderhouden er tegelijk elk nog een aantal andere. Door gebrekkige communicatie loopt hun verhouding al snel spaak, maar Annabelle is er wel van overtuigd geraakt dat polyamorie haar beter ligt dan monogamie.