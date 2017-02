De kleren van de president: Donald Trump pakt nu ook de Europese sprookjes aan

'Natuurlijk worden grootmoeders opgegeten door wolven: door de groenen zijn er te veel wolven'

Eind januari boog de commissie National Agreement on Fairy Tales Adaptation (NAFTA) zich bij hoogdringendheid over een aantal Europese sprookjes. Trump wil dat die import-sprookjes een realistische invulling krijgen en dat ze voorzien worden van een parental guidance met waarschuwende voetnoten. Humo kon beslag leggen op het transcript van de eerste NAFTA-commissievergadering.

KLEIN DUIMPJE

Het gezin van een arme houthakker heeft zeven zonen. De kleinste wordt Klein Duimpje genoemd. De wanhopige ouders sturen hun kinderen tot twee keer toe het bos in omdat ze de hongerige monden niet meer kunnen vullen. De eerste keer vinden de kinderen hun weg terug met kiezelstenen, maar de tweede keer verdwalen ze omdat vogels hun spoor van broodkruimels hebben opgegeten. De verdwaalde kinderen vinden een onderkomen in een groot huis, de woning van een reus. Die ruikt mensenvlees en wil hen opeten, maar ze kunnen ontsnappen dankzij Klein Duimpje, die de zevenmijlslaarzen van de reus heeft aangetrokken.

Donald Trump «Eerst en vooral: ik hou van houthakkers én van hun hemden. Great people. Great shirts. En ze hakken bossen om. Dat schept ruimte op onze aarde. Dat kinderen hun weg kunnen terugvinden met kiezelstenen, is knap. Kids are smart. They’re great! Kiezelstenen zijn ook ideaal, zeker op opritten, zo vind je altijd je garage terug! Wat ik haat, zijn die vogels die de broodkruimels opeten. Vogels, ze zijn níét te vertrouwen. Ze vliegen in straalmotoren en doen vliegtuigen neerstorten. I hate them. Die zevenmijlslaarzen zijn een goed idee. Ik zorg ervoor dat onze schoenenindustrie die laarzen gaat maken. Daarmee zal onze economie een flinke stap voorwaarts zetten. Brilliant opportunities also for those in the shoeshine business!»

'Hans en Grietje waren beter met een wapen het bos ingetrokken'

ROODKAPJE

Er was eens een moeder die nabij een bos woonde met haar dochter Roodkapje. Moeder vraagt Roodkapje om boodschappen te brengen naar grootmoeder. Daar aangekomen wordt Roodkapje opgegeten door de wolf die eerder ook al grootmoeder oppeuzelde. De wolf valt na de maaltijd in slaap, een jager hoort zijn gesnurk, hij snijdt de wolf open en haalt grootmoeder en Roodkapje eruit. Ze stoppen stenen in de buik van de wolf en naaien ’m weer dicht. Ze gooien hem in de rivier, en de wolf verdrinkt door de zwaarte van de stenen.