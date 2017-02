'Ze maakten zich hoegenaamd geen zorgen om Oussama Atar'

Even recapituleren. In september 2012 werd Oussama Atar, die in Irak tot tien jaar cel was veroordeeld, vervroegd vrijgelaten nadat zijn familie de Belgische overheid onder druk had gezet met een betoging die werd gesteund door socialistische en groene Brusselse politici en ngo’s zoals Amnesty International (zie Humo 3957). Atar werd afgeschilderd als een brave jongen die naar Irak was getrokken om daar humanitair werk te verrichten, en lag nu onschuldig en met een ongeneeslijke ziekte dood te gaan in een Iraakse gevangenis. Er waren serieuze redenen om aan die voorstelling van de feiten te twijfelen. Zo was Atar vanuit Brussel naar het Midden-Oosten getrokken onder impuls van de beruchte sjeik Bassam Ayachi, een extreme haatprediker die sinds het begin van de jaren 90 actief was in Sint-Jans-Molenbeek. En toen Atar terug in België was, bleek er geen sprake meer van die ongeneeslijke ziekte.

De Belgische autoriteiten leken zich geen zorgen te maken om de teruggekeerde Oussama Atar. Ze lieten hem zijn gang gaan en al snel verdween hij van de radar. Pas jaren later, na de aanslagen in Parijs en Brussel, kwam Atar – de neef van de broers Bakraoui, die zichzelf opbliezen in Brussel – weer in beeld bij de Staatsveiligheid. Hij werd zelfs als de coördinator van de terreuraanslagen gezien. De Belgische justitie opende – tevergeefs – een klopjacht op de man, en in de zomer van 2016 raakte bekend dat ook de Franse geheime diensten naar hem op zoek waren. Ze vermoedden dat de Marokkaan, die ze een gevaarlijke, gewapende foreign fighter noemden, naar Europa zou proberen terug te komen om hier voor nog meer terreur te zorgen.