'Het zou dit jaar weleens prijs kunnen zijn'

HUMO Je bent ondertussen bezig aan je vierde volledige seizoen bij de hoofdmacht van Anderlecht. Straf, voor iemand die nog 20 moet worden.

Youri Tielemans «Zoiets gebeurt niet vaak, maar ik heb er heel hard voor gewerkt. Toen ik in de ploeg kwam, was er op mijn positie niet veel keuze. Doordat Sacha Kljestan geblesseerd uitviel, kwam ik al op de eerste speeldag van de bank. Dat was een beetje geluk, ja, maar anderzijds vond ik het normaal dat ik mijn kans kreeg. Ik voelde dat ik het niveau aankon in oefenwedstrijden en op training, waarom dan niet in een echte wedstrijd? Meneer Kindermans (technisch directeur jeugd van Anderlecht, red.) had zelf gezegd dat ze me in de jeugdopleiding niets meer konden bijbrengen. Pas achteraf besef je: eigenlijk is dat niet normaal (lacht).»

HUMO Hij noemde je ‘onze nieuwe Kompany’.

Tielemans «Die eerste week stond ik op de voorpagina van alle kranten. Dan moet je proberen met beide benen op de grond te blijven. Niet evident, zeker niet als je nog zo jong bent. Gelukkig heb ik altijd de juiste mensen rond mij gehad. Ze zeiden nooit: ‘Jij bent de beste, doe voort zoals je bezig bent.’ Wel: ‘Dát en dát moet beter.’»

HUMO Je vond jezelf als 16-jarige anders wel klaar voor het grote werk.

Tielemans «Ja, maar ik voelde me niet de beste. Vandaag nog altijd niet, trouwens. Zo steek ik niet in mekaar. Het belangrijkste is dat ik mijn best doe en goed speel. Mijn leeftijd speelt daarbij geen rol. Dat ik de jongste Belg ooit in de Champions League ben, vervult me wel met trots, maar belangrijk is het niet.»

HUMO Je komt zelfverzekerd over. Ben je het ook?

Tielemans «Soms wel, soms wat minder. Ik heb vertrouwen in mezelf. Volgens mij zie je dat ook op het veld: ik durf mijn mond open te doen als het moet. Voor het overige ben ik vooral een kalme jongen. Maar geen twijfelaar, nee: als je twijfelt, komt het niet meer goed.»

HUMO De grens tussen zelfverzekerdheid en arrogantie is flinterdun.

Tielemans «Zeker. Zoals ik al zei: ik hou mijn benen op de grond. Maar soms móét je zelfverzekerd zijn, zeker in het voetbal. Vaak neem je een beslissing in een fractie van een seconde. Als het niet de juiste beslissing is, moet je ook de schouders hebben om te incasseren.»