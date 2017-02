Lees ook deel 1: 30 jaar xtc in België: de euforie van de jaren 90

'Ecstasy is zoals wintersport: leuk, maar niet helemaal zonder gevaren'

‘Maak het jezelf gezellig,’ zegt Henk* in zijn krappe Amsterdamse slaapkamer. Hij vouwt zijn benen in kleermakerszit boven op het dekbed. Enkele centimeters boven zijn hoofd bungelt een dromenvanger, turven met titels als ‘Plants of the Gods’ en ‘True Meditation’ vullen de schappen aan de muur.

In zijn paarse fleecetrui ziet de 58-jarige man er zelf ook erg gezellig uit. Toch is hij een drugsdealer. Eentje die ‘enkel aan lieve mensen’ verkoopt, zegt hij: ‘Ik volg maar één regel en die luidt: vertrouwen in de kosmos.’

En of hij voor dat vertrouwen beloond wordt: al meer dan dertig jaar bezorgt zijn handeltje in geestverruimende middelen hem een inkomen. Henk hoeft zelfs de deur niet uit te gaan om zijn waar aan de man te brengen. Mensen bellen hem op om te vragen of ze ‘op de koffie mogen komen’. Aan de telefoon doet hij geen zaken, en al helemaal niet per sms. ‘Ik vind het belangrijk om iemand even in de ogen te kijken, samen een momentje te creëren.’

'Dat er geen controle is op ecstasy, is eigenlijk het grootste gezondheidsrisico'

Henk verkoopt xtc, maar ook ketamine, lsd, 2C-B, dmt, en mescaline. Aan cocaïne doet hij niet. ‘Dat bevordert het ego te veel, en het is te verslavend.’

Zowat de helft van zijn klanten gebruikt zijn middelen om aan spirituele zelfverkenning te doen, de anderen gaan er gewoon mee feesten. Daar oordeelt Henk niet over. ‘Al die mensen die elkaar op feestjes omhelzen dankzij ecstasy: dat is toch prachtig? Die drug zorgt ervoor dat je je angsten en je ego loslaat, dat je begrijpt dat alles in orde is zoals het is.’