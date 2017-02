Astrid Bryan wordt Astrid Coppens: een nieuw huwelijk, een nieuwe tv-serie

'Ik ben erg lang heel eenzaam geweest'

Zoals bekend is Astrid (née Nuyens) gescheiden van John Bryan en intussen hertrouwd met de in Hollywood residerende Vlaming Bram Coppens, een regisseur en fotograaf in de reclamewereld. De ex-echtgenoten zitten ondertussen verwikkeld in een tragikomische juridische deurenklucht met in de hoofdrollen zijzelf én Astrids ex-manager. De pot met goud waar zij alle drie om vechten, is er één ter waarde van twee miljoen dollar.

Het is tien uur ’s ochtends in de kantoren van SBS Belgium in Vilvoorde, en Vlaanderens beroemdste Hollywoodvrouw becommentarieert het broodje met filet americain dat voor haar op tafel ligt. ‘Ik ben niet zwanger, anders mocht ik dit niet eten. En ik heb ook geen anorexia, anders zou ik dit niet eten.’ Twee vervelende vragen afwimpelen via américain préparé, geen pr-strateeg die dat kan bedenken. De realityster die op tv ooit verkondigde dat ze ‘graag een levende smurf in huis zou hebben’, doet het met het grootste gemak.

HUMO Je voorspelling uit 2012 kwam uit, maar sneller dan verwacht: plots was de Astrid Bryan-hype over.

Astrid «In 2013 zijn er nog twee seizoenen van ‘Astrid in Wonderland’ geweest, en daarna ben ik naar een andere zender gestapt (VTM, red.). Maar daar hebben ze niks meer met mij gedaan – daar kon ik zelf niet veel aan doen. Ik heb die stille jaren in ieder geval niet zitten niksen. Ik heb een jaar met verbouwingen gezeten. Tijdens de laatste draaidagen van ‘Astrid in Wonderland’ was mijn huis overstroomd: de beerput van de buren.»

HUMO Beroemde buren, mag ik hopen?

Astrid (enthousiast) «Onlangs kwam ik erachter dat Chandler van ‘Friends’ ook achter me woont, ik wist dat niet!

'Ik wéét dat ik domme dingen zeg en doe'

»Maar goed, die verbouwingen: de verzekering betaalde niets, ik heb al die werken geleid en ik heb bijna een jaar in een hotel gewoond daardoor. Begin 2014 heb ik Bram leren kennen, een nieuwe liefde in mijn leven, dus ging mijn aandacht dat jaar naar mijn relatie. En in 2015 heb ik me heel veel moeten bezighouden met rechtszaken. Er is de rechtszaak die mijn ex-man – ik vermeld zijn naam liever niet – tegen me heeft aangespannen. En ik heb ook twee rechtszaken moeten aanspannen tegen mijn ex-manager, die me zwaar heeft opgelicht.»

HUMO Heb je de camera’s gemist?

Astrid «Ja, toch wel. Ik hou nu eenmaal van de camera. Als die aanfloept, dan klaar ik ook echt op. Het was deze keer zelfs ontspannend: als we aan het draaien waren, kon ik eindelijk mijn gedachten verzetten. Het was mijn medicatie. Dan kon ik ook met recht en rede zeggen: ‘I’m unavailable now – de komende vijf uur ben ik onbereikbaar.’ Dat had ik echt nodig, want de afgelopen twee jaar was het non-stop gedoe. (Haar telefoon gaat) Kijk, het is weer van dat. Mijn advocaat belt, sorry, ik moet even opnemen. (Neemt op en zegt dat ze ‘unavailable’ is)

»Dit zijn pure zorgen. Ik sta ermee op en ga ermee slapen. Ik word constant geconfronteerd met dagvaardingen en lastige e-mails.»