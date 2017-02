Uit de platenkast van Mauro: 'Black Sabbath'

Het geluid van wind, regen en onweer. Een torenklok die ergens een onbestemd uur slaat. Zo begint deze plaat. Dan valt de band in, met wat weleens de spectaculairste binnenkomer uit de hele rockgeschiedenis zou kunnen zijn: ‘Black Sabbath’ door Black Sabbath, het eerste nummer uit hun debuut ‘Black Sabbath’.

Black Sabbath – men kan die magische naam nooit genoeg uitspreken – moet tijdens die opname de hele kosmos hebben doen kraken. Dat is geen poging tot relativerende flauwekul. Ik ben daarvan overtuigd. Gitarist Tony Iommi is dé Riff Lord Master Supreme. Hij staat in contact met een bron die niemand anders kent. Ooit verloor hij een paar vingertoppen bij een fabrieksongeval, waardoor hij zijn manier van spelen moest aanpassen. Lager en trager, dus.

Het pijnlijke offer bleek noodzakelijk te zijn om het absolute verschil met de rest te maken. Iommi is de enige echte uitvinder van de heavy metal. Het maakt niet uit hoe lacherig men erover doet, ‘She Loves You’ van The Beatles kun je ook nog steeds onnozel noemen, maar kijk eens wat een even verpletterende impact het had. Maar goed, terug bij de les. BLACK SABBATH! Zo dat moest eruit.