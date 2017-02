'We hebben Arthur een plaats tussen de sterren gegeven'

Helemaal leeg, op enkele technici en ander personeel na, is het Merlyn Theatre – een zaal in het hart van het Malthouse-theatercomplex in Melbourne – een imposante structuur. Rondom lopen donkere ijzeren balkons en grauwe muren. Het enige lichtpuntje is het witte hemd van de man in het midden van de zaal: Nick Cave (59), die zijn band The Bad Seeds met horten en stoten door materiaal uit ‘Skeleton Tree’ gidst.

Het is dag twee van de repetities, slechts één week voor het eerste concert van Caves tournee door Australië. Het doornemen van de nieuwe nummers is een delicate aangelegenheid. Niet alleen speelt de band voor het eerst in twee jaar samen, en moeten de leden dus opnieuw aan elkaar wennen; ‘Skeleton Tree’ is ook heel wat minder rock-’n-roll dan het gros van hun oudere werk, waardoor de groep een subtielere sfeer op de planken moet brengen. De belangrijkste reden is echter dat Cave en zijn collega’s nummers als ‘Girl in Amber’, ‘Skeleton Tree’, ‘Jesus Alone’ en ‘Distant Sky’ voor het eerst uitvoeren sinds de tragedie waarmee de zanger te maken kreeg tijdens de opnames van de plaat in juli 2015. Zijn 15 jaar oude zoon Arthur overleed toen na een val van een rots in de buurt van zijn huis in het Engelse Brighton.

Cave mijdt sindsdien de media, wat gezien de omstandigheden niet verwonderlijk is. De enige commentaar op het drama kreeg het grote publiek in september vorig jaar, toen de documentaire ‘One More Time with Feeling’ van regisseur Andrew Dominik wereldwijd vertoond werd de dag voor de release van ‘Skeleton Tree’. De film, die nadien ook in enkele bioscopen uitkwam, moest oorspronkelijk een vlieg-op-de-muurverslag van de opnames worden, maar kreeg een veel diepere dimensie toen de camera’s na het ongeluk bleven draaien. Ook Caves vrouw Susie Bick en hun andere zoon, Earl, komen erin voor.